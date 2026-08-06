İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, kesinti planını duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 7 Ağustos İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI 7 AĞUSTOS
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3779144
Şakran Sayfiye
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3782308
Hisarlık
10:00 - 11:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3779141
Bozköy
10:00 - 16:00
Bozyerler
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3782326
Şifne
09:00 - 17:00
Alaçatı
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3779144
Çandarlı
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3781390
Ilıpınar
09:00 - 17:00
Yenibağarası
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3782305
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
09:00 - 10:00
Bağyurdu 29 Ekim
10:00 - 11:00
Halilbeyli
13:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3781529
29 Ekim
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3782303
Demirdere
09:00 - 17:00
Hamam
09:00 - 17:00
Bayırlı
09:00 - 17:00
İlkkurşun
09:30 - 17:30
Beyazıtlar
10:00 - 15:30
Küçükavulcuk
10:00 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3782385
Camikebir
09:00 - 11:00
Turabiye
10:00 - 12:00
Camikebir
12:00 - 14:00
Akarca
07:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3782470
Aktepe
10:00 - 18:00
Adaküre
10:30 - 17:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3782323
Göksu
09:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3782322
Sasallı Merkez
10:00 - 16:00
Ahmet Taner Kışlalı
09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3782436
Fuat Edip Baksı
09:30 - 15:30