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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, saat saat duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 7 Ağustos İzmir elektrik kesintisi...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, kesinti planını duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 7 Ağustos İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI 7 AĞUSTOS

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3779144

Şakran Sayfiye

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3782308

Hisarlık

10:00 - 11:00

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3779141

Bozköy

10:00 - 16:00

Bozyerler

10:00 - 16:00

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3782326

Şifne

09:00 - 17:00

Alaçatı

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3779144

Çandarlı

10:00 - 16:00

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3781390

Ilıpınar

09:00 - 17:00

Yenibağarası

09:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3782305

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet


09:00 - 10:00

Bağyurdu 29 Ekim

10:00 - 11:00

Halilbeyli

13:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3781529

29 Ekim

09:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3782303

Demirdere

09:00 - 17:00

Hamam

09:00 - 17:00

Bayırlı

09:00 - 17:00

İlkkurşun

09:30 - 17:30

Beyazıtlar

10:00 - 15:30

Küçükavulcuk


10:00 - 15:30

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3782385

Camikebir

09:00 - 11:00

Turabiye

10:00 - 12:00

Camikebir

12:00 - 14:00

Akarca

07:00 - 15:00

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3782470

Aktepe

10:00 - 18:00

Adaküre

10:30 - 17:30

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3782323

Göksu

09:00 - 16:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3782322

Sasallı Merkez

10:00 - 16:00

Ahmet Taner Kışlalı

09:00 - 17:00

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3782436

Fuat Edip Baksı

09:30 - 15:30

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