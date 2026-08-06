Haberler İzmir Ne Çeşme ne Alaçatı! Emekliler İzmir'de bu sahil kasabasına taşınıyor: Huzurun yeni adresi belli oldu Ne Çeşme ne Alaçatı! Emekliler İzmir'de bu sahil kasabasına taşınıyor: Huzurun yeni adresi belli oldu İzmir haberleri... Artan yaşam temposundan uzaklaşmak isteyen emekliler, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'a yöneliyor. Temiz denizi, sakin atmosferi, yürüyüş alanları ve dört mevsim yaşanabilir yapısıyla Sığacık, emeklilerin yeni gözde yaşam rotaları arasında gösteriliyor. HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... Emeklilik dönemini daha huzurlu, güvenli ve doğayla iç içe bir ortamda geçirmek isteyenlerin ilgisi son yıllarda Sığacık'a kaydı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan sahil mahallesi, sakin yaşam tarzı, temel ihtiyaçlara kolay erişim imkânı ve sosyal hayatıyla emeklilerin tercih ettiği bölgeler arasında öne çıkıyor. Kalabalık tatil beldelerine alternatif arayan birçok emekli, yılın büyük bölümünü Sığacık'ta geçirmeyi tercih ediyor.

EMEKLİLER SAKİN YAŞAM İÇİN SIĞACIK'I TERCİH EDİYOR Emeklilerin konut seçiminde en önemli kriterlerden biri olan huzurlu yaşam ortamı, Sığacık'ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yoğun trafik, gürültü ve kalabalıktan uzak yapısıyla dikkat çeken mahallede sahil boyunca yürüyüş yapmak, deniz kenarında vakit geçirmek ve mahalle kültürünü yaşamak mümkün oluyor. Bu özellikler, özellikle büyükşehirlerden taşınmayı düşünen emeklilerin ilgisini çekiyor.