İzmir’de acı olay! Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Kaza, saat 08.00 sıralarında Musalar köyünde meydana geldi.

Evli ve 2 çocuk babası Zekeriya Erdal, traktörüyle tarlasına seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Erdal, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde Erdal'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Zekeriya Erdal'ın güçlükle traktörün altından çıkarılan cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.