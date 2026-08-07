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İzmir'de acı olay! Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Korkunç olay İzmir'de meydana geldi. Devrilen traktörünün sürücüsü Zekeriya Erdal (65), hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de acı olay! Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Kaza, saat 08.00 sıralarında Musalar köyünde meydana geldi.

İzmir’de acı olay! Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Evli ve 2 çocuk babası Zekeriya Erdal, traktörüyle tarlasına seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Erdal, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde Erdal'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Zekeriya Erdal'ın güçlükle traktörün altından çıkarılan cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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