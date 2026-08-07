İzmir’de Menderes soruşturması: Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliyede

Son dakika İzmir haberleri... Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte 16 şüpheli, soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi, gözaltına alındı.