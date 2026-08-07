İzmir’de orman yangını! Alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor

Son dakika İzmir haberleri... Yangın, Bayındır ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi'nde saat 13.55 sıralarında çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 20 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan toplam 93 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevre ilçe belediyelerinden de destek ekipler katıldı.