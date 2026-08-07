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Haberler İzmir İzmir'de orman yangını! Alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor

İzmir'de orman yangını! Alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de orman yangını! Alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor

Son dakika İzmir haberleri... Yangın, Bayındır ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi'nde saat 13.55 sıralarında çıktı.

İzmir’de orman yangını! Alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 20 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan toplam 93 personel sevk edildi.

İzmir’de orman yangını! Alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevre ilçe belediyelerinden de destek ekipler katıldı.

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