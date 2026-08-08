İzmir'de ulaşımda rota değişti! ESHOT bazı otobüs hatları hizmet dışı

ESHOT Genel Müdürlüğünün paylaşımı 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren Şirinyer, Konak, Evka 3, Evka 4 ve Bornova Metro üzerindeki bazı hat ve durakların kullanım dışı kalacağını bildirdi.
O DURAKLAR HİZMET DIŞI
Yapılan açıklamada 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; GEDİZ Elektrik tarafından yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle74 No'lu Yenigün Mahallesi-Şirinyer Akt. Mrk. 484 No'lu Yeşilbağlar-Konak hatlarımızda geçici güzergâh değişikliğine gidilecek olup Zencefil-Erguvan-Akasma duraklarımız hizmet dışı kalacaktır' açıklamasında bulunuldu.
Yapılan bir diğer duyuruda ise 'Bornova ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, Dumlupınar Caddesi'nde gerçekleştirilen bina yıkım ve yapım çalışmaları nedeniyle 249 No'lu Evka 4-Kemer 498 No'lu, Evka 3 Metro-Halkapınar Metro, 570 No'lu Laka Mahallesi-Bornova Metro hatlarımızın kullanıldığı 31192 ID No'lu Mustafa Kemal Lisesi durağımız geçici olarak hizmet dışı kalacaktır" ifadelerine yer verildi.
İzmir'de ulaşımda rota değişti! ESHOT bazı otobüs hatlarını hizmete kapattı
İzmir'de ulaşımda rota değişti! ESHOT bazı otobüs hatlarını hizmete kapattı
İzmir'de ulaşımda rota değişti! ESHOT bazı otobüs hatlarını hizmete kapattı