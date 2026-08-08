İzmir'de ulaşımda rota değişti! ESHOT bazı otobüs hatları hizmet dışı

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ESHOT Genel Müdürlüğünün paylaşımı 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren Şirinyer, Konak, Evka 3, Evka 4 ve Bornova Metro üzerindeki bazı hat ve durakların kullanım dışı kalacağını bildirdi.

O DURAKLAR HİZMET DIŞI

Yapılan açıklamada 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; GEDİZ Elektrik tarafından yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle74 No'lu Yenigün Mahallesi-Şirinyer Akt. Mrk. 484 No'lu Yeşilbağlar-Konak hatlarımızda geçici güzergâh değişikliğine gidilecek olup Zencefil-Erguvan-Akasma duraklarımız hizmet dışı kalacaktır' açıklamasında bulunuldu.