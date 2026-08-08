İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 11 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 11 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 9 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...