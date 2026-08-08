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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 11 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 11 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 11 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 9 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 11 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 9 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

9 AĞUSTOS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3781459

B. Hayrettin Paşa

09:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3781847

Aşağıkırıklar

Sağancı

09:00 - 11:00

Eğrigöl

09:00 - 14:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3784460

Yeşilova

09:00 - 15:00

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3781847

İsmetpaşa

09:00 - 11:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3783725

Çınarköy

09:00 - 14:00

Mehmet Akif Ersoy

14:00 - 18:00

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3778007

Ahıhıdır

10:00 - 16:00

Hatundere

09:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3784310

Bayırlı

09:00 - 15:30

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3784343

Çapak

Torbalı

10:00 - 15:00

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3784435

Atatürk

09:00 - 16:00

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3783634

Alsancak

09:00 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3783532

Uğur Mumcu

09:00 - 17:00

Balatçık

09:00 - 17:00

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