İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 11 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 11 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 9 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...
9 AĞUSTOS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3781459
B. Hayrettin Paşa
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3781847
Aşağıkırıklar
Sağancı
09:00 - 11:00
Eğrigöl
09:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3784460
Yeşilova
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3781847
İsmetpaşa
09:00 - 11:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3783725
Çınarköy
09:00 - 14:00
Mehmet Akif Ersoy
14:00 - 18:00
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3778007
Ahıhıdır
10:00 - 16:00
Hatundere
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3784310
Bayırlı
09:00 - 15:30
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3784343
Çapak
Torbalı
10:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3784435
Atatürk
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3783634
Alsancak
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3783532
Uğur Mumcu
09:00 - 17:00
Balatçık
09:00 - 17:00