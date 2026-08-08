İZMİRLİLERE DUYURULDU! BUGÜN İZMİR'DE SAATLERCE SU OLMAYACAK! | 8 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİLERİ...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü kent genelinde yürütülen arıza onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanacağını açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi İzmir su kesintisi...