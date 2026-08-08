İZMİRLİLERE DUYURULDU! BUGÜN İZMİR'DE SAATLERCE SU OLMAYACAK! | 8 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİLERİ...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü kent genelinde yürütülen arıza onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanacağını açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi İzmir su kesintisi...
ALİAĞA GÜZELHİSAR 08.08.2026 saat 09:12 ile 11:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA KURTULUŞ, KÜLTÜR 08.08.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR METİN OKTAY, SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER 08.08.2026 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 08.08.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERE SORTA 08.08.2026 saat 09:23 ile 11:23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇUKURALTI 08.08.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET 08.08.2026 saat 07:58 ile 12:58 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ 08.08.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 08.08.2026 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.