Kırmızı altın domatesin yolculuğu başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates üreticileri ve tarım işçilerinin yoğun mesaisi devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ekipleri, ihracatın 'kırmızı altın'ı olarak anılan coğrafi işaretli ürünün katma değerinin artırılması için hasattan kurutmaya kadar tüm süreci yerinde incelendi. Sıcağın altında ter döken emekçilere moral verildi, talepleri, beklentileri dinlendi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her yıl yaz sezonunda kıpkırmızı görüntüsüyle tarlalara renk katan kuru domatesin üretim ve hasat sürecini yerinde inceledi.

13 KİLODAN 1 KİLO ÇIKIYOR

Torbalı Pamukyazı Mahallesi'nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve saha ekipleri, ilk olarak domates tarlalarını ziyaret ederek hasat çalışmalarını gözlemledi. Hasadın ardından kurutma alanına geçen ekipler, kuru domates üretiminde katma değerin artırılması, üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması, Torbalı kuru domatesinin hak ettiği değeri bulabilmesi için üreticilerle görüştü. Tarladan hasadı yapılan domatesler uygun şekilde dilimlenerek tuzlama işleminin ardından açık alanda doğal yöntemlerle güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma süreci, iklim şartlarına bağlı olarak ortalama 7 gün devam ediyor. Bu süreç sonunda yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edilmiş oluyor. Alın terinin büyük paya sahip olduğu üretim sürecinde, ürünün kalite standardının korunması için kurutma aşaması büyük önem taşıyor. Torbalı'da binbir emekle kurutulan domatesler Amerika'dan İtalya'ya 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. 2025 yılı verilerine göre İzmir'de 114 bin 769 dekar alanda 918 bin 829 ton sanayi domatesi üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye toplam sanayi domatesi üretiminin yüzde 14,12'sini karşılayan İzmir, ülke genelinde 3. sırada yer alıyor. İzmir genelinde ise Torbalı, yüzde 40,3'e denk gelen 370 bin 887 tonluk üretimle lider konumda. Torbalı'nın kuru domates üretimindeki bilgi birikimi ve ürün kalitesi, 2022 yılında coğrafi işaret ile de tescillendi.