Ne lokma ne de baklava… İzmir’de sıcak havaların tatlı çözümü! Buzdolabından çıkıyor, herkesi ferahlatıyor

İzmir haberleri... İzmir denince akla yalnızca deniz, güneş ve uzun yaz akşamları değil, Ege mutfağının kendine özgü lezzetleri de geliyor. Sıcak havalarda ağır tatlılardan uzak durmak isteyenlerin tercih ettiği sütlü tatlılar arasında ise sakızlı muhallebi öne çıkıyor. Damla sakızının karakteristik kokusunu taşıyan bu tatlı, özellikle İzmir'in sahil ilçelerinde yaz sofralarına farklı bir aroma katıyor.
İZMİR'DE SAKIZLI MUHALLEBİ NEREDE MEŞHUR?
Sakızlı muhallebi, İzmir'in özellikle Çeşme ve Alaçatı çevresinde damla sakızı kültürüyle birlikte anılıyor. Bölgenin sakız ağaçlarıyla olan tarihsel bağı, damla sakızının Ege mutfağında önemli bir yere sahip olmasını sağlıyor. Çeşme ve Alaçatı'da damla sakızı yalnızca muhallebide değil; farklı tatlı, kurabiye ve geleneksel tariflerde de kullanılıyor. Bu nedenle sakızlı muhallebi, İzmir'in kıyı kültürünü ve Ege mutfağının aromatik özelliklerini yansıtan tatlılardan biri olarak öne çıkıyor.
Özellikle yaz aylarında Çeşme'nin sıcak havası ve sahil atmosferiyle birlikte düşünüldüğünde, soğuk servis edilen sakızlı muhallebi ferahlatıcı özelliğiyle dikkat çekiyor.
SAKIZLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?
Sakızlı muhallebi hazırlamak için temel olarak süt, şeker, nişasta veya un ve damla sakızı kullanılıyor. Öncelikle süt ve şeker tencereye alınarak karıştırılıyor. Ayrı bir kapta az miktarda sütle açılan nişasta ya da un, topaklanmaması için karışıma yavaşça ekleniyor.
Muhallebi, ocakta sürekli karıştırılarak koyulaşıncaya kadar pişiriliyor. Damla sakızı ise ezilerek veya dövülerek karışıma ilave ediliyor. Sakızın aromasının muhallebiye tamamen geçmesi için birkaç dakika daha karıştırılarak pişiriliyor.
Kıvamını alan muhallebi kaselere paylaştırılıyor. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alınarak iyice soğutuluyor. Soğuk servis edilen tatlı, özellikle sıcak yaz günlerinde hafif ve ferah bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor.
YAZ AKŞAMLARININ HAFİF TATLISI OLUYOR
İzmir'in uzun ve sıcak yaz akşamları, sakızlı muhallebinin tercih edilmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Gün batımının ardından serinleyen havada kurulan sofralarda, ağır şerbetli tatlılar yerine soğuk sütlü tatlılar tercih edilebiliyor.
Özellikle Çeşme ve Alaçatı gibi yaz aylarında yoğun ilgi gören sahil bölgelerinde sakızlı muhallebi, Ege akşamlarının hafif tatlı seçeneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Denizden gelen hafif esinti, gün batımının renkleri ve uzun süren akşam yemeklerinin ardından servis edilen soğuk bir kase sakızlı muhallebi, İzmir yazlarının kendine özgü atmosferini tamamlıyor.
SAKIZLI MUHALLEBİNİN PÜF NOKTALARI NELER?
Sakızlı muhallebinin en belirgin özelliğini damla sakızının aroması oluşturuyor. Bu nedenle kullanılan damla sakızının miktarı tatlının lezzeti açısından önem taşıyor. Fazla miktarda damla sakızı kullanılması baskın bir aroma oluşturabileceğinden ölçülü kullanılması öneriliyor.
Muhallebinin topaklanmaması için nişasta veya unun önceden soğuk sütle açılması da önemli bir püf noktası olarak öne çıkıyor. Pişirme sırasında sürekli karıştırmak ise tatlının pürüzsüz bir kıvam kazanmasına yardımcı oluyor.
Hazırlanan sakızlı muhallebi sade olarak servis edilebildiği gibi üzerine Antep fıstığı, file badem, Hindistan cevizi veya tarçın da eklenebiliyor. Ancak damla sakızının kendine özgü aromasını daha belirgin şekilde hissetmek isteyenler için sade servis de tercih edilebiliyor.