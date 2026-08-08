Ne lokma ne de baklava… İzmir’de sıcak havaların tatlı çözümü! Buzdolabından çıkıyor, herkesi ferahlatıyor

İzmir haberleri... İzmir denince akla yalnızca deniz, güneş ve uzun yaz akşamları değil, Ege mutfağının kendine özgü lezzetleri de geliyor. Sıcak havalarda ağır tatlılardan uzak durmak isteyenlerin tercih ettiği sütlü tatlılar arasında ise sakızlı muhallebi öne çıkıyor. Damla sakızının karakteristik kokusunu taşıyan bu tatlı, özellikle İzmir'in sahil ilçelerinde yaz sofralarına farklı bir aroma katıyor.

Sakızlı muhallebi, İzmir'in özellikle Çeşme ve Alaçatı çevresinde damla sakızı kültürüyle birlikte anılıyor. Bölgenin sakız ağaçlarıyla olan tarihsel bağı, damla sakızının Ege mutfağında önemli bir yere sahip olmasını sağlıyor. Çeşme ve Alaçatı'da damla sakızı yalnızca muhallebide değil; farklı tatlı, kurabiye ve geleneksel tariflerde de kullanılıyor. Bu nedenle sakızlı muhallebi, İzmir'in kıyı kültürünü ve Ege mutfağının aromatik özelliklerini yansıtan tatlılardan biri olarak öne çıkıyor.

SAKIZLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Sakızlı muhallebi hazırlamak için temel olarak süt, şeker, nişasta veya un ve damla sakızı kullanılıyor. Öncelikle süt ve şeker tencereye alınarak karıştırılıyor. Ayrı bir kapta az miktarda sütle açılan nişasta ya da un, topaklanmaması için karışıma yavaşça ekleniyor.

Muhallebi, ocakta sürekli karıştırılarak koyulaşıncaya kadar pişiriliyor. Damla sakızı ise ezilerek veya dövülerek karışıma ilave ediliyor. Sakızın aromasının muhallebiye tamamen geçmesi için birkaç dakika daha karıştırılarak pişiriliyor.

Kıvamını alan muhallebi kaselere paylaştırılıyor. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alınarak iyice soğutuluyor. Soğuk servis edilen tatlı, özellikle sıcak yaz günlerinde hafif ve ferah bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor.