Çeşme’de işgalci müşteri tartışması

İzmir'in gözde turizm noktası Çeşme'de deniz kenarında faaliyet gösteren bir restoran, masaları çok uzun süre işgal eden müşterileri ilginç bir yöntemle uyardı.

İşletmeci, mekanın içerisine "Sahil tarafı masalarımızda kumru yeme süresi 1.5 saattir. Zaman aşımı uzun süreli olursa 2000 TL ücret alınır" şeklinde bilgilendirme yazısı astı. Birkaç sipariş verip gün boyu masayı meşgul eden, eşyalarını orada bırakıp denize giren kişilere karşı önlem amacıyla yapılan uyarı, sosyal medyada kimi kullanıcılar tarafından eleştirildi kimileri ise haklı bulundu. "Tüketici hakları ve kıyı kanunu" ile "İşletme hakkı ve müşteri suistimali" ekseninde yaşanan tartışmalar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüş oldu. Tüketiciler üsluba ve yasal dayanağı olmayan cezalara tepki gösterirken, işletmeyi savunanlar ise masa işgalinin önüne geçilmesini haklı buldu.