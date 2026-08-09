İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 12 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

ALİAĞA / İZMİR
Aşağışakran, Yalı
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş
09:00 - 17:00
Fatih
09:00 - 18:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Dolaylar
09:00 - 15:30
Demircili
09:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
09:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Havutçulu
10:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Fatih
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
19 Mayıs
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi
09:00 - 17:00
Kahramandere
10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
09:00 - 17:00