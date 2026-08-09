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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 12 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 12 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ALİAĞA / İZMİR

Aşağışakran, Yalı
09:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

Örlemiş
09:00 - 17:00

Fatih
09:00 - 18:00

BORNOVA / İZMİR

Doğanlar
09:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR

Gölcük
10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Dolaylar
09:00 - 15:30

Demircili
09:00 - 13:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Akarca
09:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR

Havutçulu
10:00 - 13:00



TİRE / İZMİR

Fatih
09:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

19 Mayıs
09:00 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Sasallı Merkez
09:00 - 17:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Çelebi
09:00 - 17:00

Kahramandere
10:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Peker
09:00 - 17:00

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