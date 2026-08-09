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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS PAZAR | O İLÇEDE 14 SAATLİK SU KESİNTİSİ İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS PAZAR | O İLÇEDE 14 SAATLİK SU KESİNTİSİ İZSU DUYURDU

İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun saatler bulan su kesintileri yaşanacak. Bazı mahallelerde su kesintisi 14 saati bulacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ağustos Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İZMİR SU KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS PAZAR

DİKİLİ GÖKÇEAĞIL
09.08.2026 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ CUMHURİYET
09.08.2026 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN İSTİKLAL, 29 EKİM, 9 EYLÜL
09.08.2026 saat 11:48 ile 14:48 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SEYREKLİ
09.08.2026 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI
09.08.2026 saat 09:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.

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