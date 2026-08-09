İZMİR SU KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS PAZAR | O İLÇEDE 14 SAATLİK SU KESİNTİSİ İZSU DUYURDU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...