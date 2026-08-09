İZMİR SU KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS PAZAR | O İLÇEDE 14 SAATLİK SU KESİNTİSİ İZSU DUYURDU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS PAZAR
DİKİLİ GÖKÇEAĞIL
09.08.2026 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET
09.08.2026 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN İSTİKLAL, 29 EKİM, 9 EYLÜL
09.08.2026 saat 11:48 ile 14:48 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ
09.08.2026 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BIÇAKÇI
09.08.2026 saat 09:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.