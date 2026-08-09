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Haberler İzmir İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

İzmir'de ESHOT otobüsleri, metro, tramvay, İZDENİZ gemileri ve İZBAN'da geçerli olan toplu taşıma ücretsiz ulaşım hakkından kimler yararlanabilir? Başvuru şartları neler? Başvuru nereden nasıl yapılır? Ücretsiz İzmirimkart nasıl alınır? soruları merak ediliyor. İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

İzmir'de ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmak isteyenler, internette "Ücretsiz İzmirim Kart başvuru şartları nelerdir?" ve "İzmir ESHOT ücretsiz kart kimler yararlanır?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte İzmir'de ücretsiz seyahat etmenin yolları…

İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

65 YAŞ KARTI
65 yaş ve üzeri kişiler alacakları seyahat kartı ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

ÖZEL VE REFAKATÇİ KARTI
Sağlık Kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları ile % 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyenlerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat edecekleri refakatçileri belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

TÜİK KARTI
10/11/2005 tarih ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 49 uncu maddesi uyarınca sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personeli görevleri süresince şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

BASIN KARTI
4736 Sayılı Kanun, 2002/3700 sayılı Kararname ve Basın Kartı Yönetmeliği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca verilen Basın Kartına sahip kişilerin ulaşımdan ücretsiz yararlanabildiği karttır.

İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

ZABITA KARTI
24772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kadro ünvanı zabıta olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyelerin bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel kartlarıyla şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

ER/ERBAŞ İZMİRİM KARTI
26/06/2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 40 ıncı maddesinin 1 nci fıkrası uyarınca muvazzaflık hizmetini bedelli olarak yerine getirenler hariç olmak üzere, erbaş ve er olanlara hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için komutanlıkların talebi durumunda seyahat kartı verilir.

SAHİL GÜVENLİK KARTI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan IX- Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı "Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar." şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca "Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar" yararlanır.

İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

JANDARMA KARTI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan VIII-Jandarma Hizmetleri Sınıfı "Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman jandarmaları kapsar." şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar yararlanır.

Emniyet Hizmetleri Personeli (POLİS) Kartı
EHS Polis (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin (polis, çarşı ve mahalle bekçileri) ücretsiz ulaşım kartıdır.

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