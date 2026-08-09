İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

JANDARMA KARTI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan VIII-Jandarma Hizmetleri Sınıfı "Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman jandarmaları kapsar." şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar yararlanır.
Emniyet Hizmetleri Personeli (POLİS) Kartı
EHS Polis (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin (polis, çarşı ve mahalle bekçileri) ücretsiz ulaşım kartıdır.
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