Haberler İzmir İzmir’in kırmızı altını kurutuluyor! Hedef Türkiye’de zirve İzmir’in kırmızı altını kurutuluyor! Hedef Türkiye’de zirve Türkiye’nin domates üretiminde önemli merkezlerinden İzmir’de, temmuz ayında başlayan kuru domates mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlalardan toplanan domatesler, ayıklanıp yıkandıktan sonra boy ve çaplarına göre kesilerek sergi alanlarında kurumaya bırakılıyor. Kentte yıllık yaklaşık 870 bin ton sanayi tipi domates üretilirken, 13-14 kilogram taze domatesten yaklaşık 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, domates üretiminde İzmir'i, 1'inci sıraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. DHA









Türkiye'nin domates üretiminde önemli merkezlerden biri olan İzmir'de, kuru domates mesaisi devam ediyor. Temmuzda başlayan, ağustos ayının ortalarına kadar sürecek olan mesai boyunca her sabah günün ilk ışıklarında toplanan domatesler, sergi alanlarına getirilip kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulduktan sonra toplanıp soğuk hava depolarına taşınan domatesler, talebe göre ambalajlanıp yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunuluyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, bu sene yağışlar nedeniyle domateste verimli bir yıl geçirildiğini söyledi. 2025 yılı verilerine göre İzmir'de yaklaşık 110 bin dekar alanda 870 bin ton civarı sanayi tipi domates üretildiğini aktaran Akdoğan, "Bursa ve Manisa ilinden sonra İzmir Türkiye'de 3'üncü sırada. Bu da özellikle sanayilik domateste merkezi bir konumda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

'İZMİR'DE DOMATESİN YÜZDE 38'İ TORBALI'DA ÜRETİLİYOR'

Kentte domateste geniş bir coğrafyada üretim olduğunu söyleyen Kahraman Akdoğan, "Torbalı, Tire, Kınık, Bergama, Menemen başta olmak üzere birçok ilçemizde üretimimiz, üst seviyede devam ediyor. En yüksek üretim Torbalı'da yapılıyor, yaklaşık 38 bin dekar alanda 300 bin tonun üzerinde ürün elde ediliyor. Bu da İzmir'de üretilen toplam domatesin yüzde 38'ine tekabül ediyor. Torbalı'daki üretimimizin de yüzde 15'i kurutmalık domatese gidiyor. Ayrıca Torbalı'daki domatesimizin hem kalite hem standartlar hem de kurutma yöntemiyle coğrafi işaretli bir ürünümüz" diye konuştu.