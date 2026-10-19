Buca’da ağaç katliamı

Buca ilçesi Vali Rahmi Bey Mahallesi 116. Sokak'taki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen duvar yenileme çalışmaları tepki çekti. İddiaya göre, okul duvarının yapılması için bahçede ve çevresinde bulunan onlarca yıllık ağaçlar kesilmeye başlandı. Ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililere şikayette bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine okula giden Buca Belediyesi zabıta ekipleri, kesim yapan firma çalışanlarını uyararak çalışmalara müdahale etti.

Çalışanların Orman Genel Müdürlüğü'nden izin aldıklarını ve kesim işlemini o gün tamamlamaları gerektiğini söyledikleri öğrenildi. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesme çalışmaları durduruldu. Ağaçların okul duvarı için kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, duvarın konumunda küçük bir değişiklik yapılarak ağaçların korunabileceğini savundu. Vatandaşlar, "Duvar 2 santim geriye alınarak yapılabilir. Bunun için onlarca yıllık ağaçları kesmeye gerek var mı?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, okul duvarı yenilenirken ağaçların korunması ve kesim çalışmalarının yeniden başlatılmaması çağrısında bulundu.