İzmir’in ateş savaşçıları zorlu eğitimden geçiyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayacak 100 yeni itfaiye memuru, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde zorlu eğitimlerden geçiyor. Gerçeği aratmayan uygulamalarda fiziksel dayanıklılıklarını geliştiren personel, kritik anlarda doğru karar verme ve etkili müdahale tekniklerini öğreniyor. Trafik kazaları, depremler, endüstriyel yangınlar, kapalı alan ve tünel yangınları ile sel gibi olayların canlandırıldığı eğitimlerde, itfaiyecilerin sahada karşılaşabilecekleri durumlara hazırlık yapılıyor. Personel, deneyimli eğitmenler eşliğinde yangına müdahale, risk değerlendirmesi ve stres altında doğru hareket etme becerilerini geliştiriyor. Eğitimler kapsamında, 15 metre yüksekliğindeki kuleden iple erişim teknikleri de öğretiliyor. Program sonunda yapılacak sınavlarla personelin bilgi ve becerileri ölçülecek.

TEORİK VE SAHA EĞİTİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, eğitimlerin sahadaki müdahale gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İtfaiyecilik, yalnızca cesaret değil; bilgi, disiplin, deneyim ve doğru zamanda doğru kararı verebilme mesleğidir. Sahada saniyelerin bile hayati önem taşıdığı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle personelimizin her türlü koşula hazırlıklı olması gerekiyor. Eğitim merkezimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla arkadaşlarımızı yalnızca mesleğe değil, gerçek olayların zorlu koşullarına hazırlıyoruz. Burada kazanılan her beceri, sahada daha güvenli ve etkili müdahalenin, dolayısıyla hayat kurtarmanın bir parçası. İzmir halkının can ve mal güvenliği için kendimizi sürekli geliştiriyoruz."

AMAÇ HAYAT KURTARMAK

Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu Serenay Babadağ, itfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu belirtti. Babadağ, "Eğitmenlerimiz çok iyi. En ufak hatamızda aynı yanlışı tekrarlamamamız için gerekli önlemleri alıyorlar" dedi. Aziz Furkan Yiğit ise itfaiyeciliğin insanlara, hayvanlara ve doğaya dokunmak anlamına geldiğini belirterek, "Bir hayat kurtarmak, birinin hayatına dokunmak çok güzel bir duygu. Çok gururluyum ve mutluyum" şeklinde konuştu.