Kardeşlik köprüsü

Bornova'da gerçekleşen İzmir'de Manisa Kültür ve Sanat Festivali'nde Manisa'nın tarihi, kültürü, sanatı ve gastronomisi sergilendi. Festivale katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa ile İzmir arasındaki kardeşlik köprüsüne dikkat çekti. Kasapoğlu, "Güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Çok özel bir coğrafyada, şehit kanlarıyla sulanmış bir vatanda eşsiz bir hazine bizlere emanet. Ülkemizin her bir karışı çok özel zenginliklerle dolu. İzmir, Türkiye'nin çok özel bir şehri. Manisa, tüm hemşehrileriyle İzmir'e, ülkeye değer katıyor, üretiyor" dedi.

MANİSA TEMSİL EDİLDİ

Organizasyonun İzmirliler ile Manisalıları buluşturduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bornova'da Manisa'nın tarihini, kültürünü, sanatını, gastronomisini çok özel şekilde sunan bir festival var. Bu festivalde İzmirli hemşehrilerimizle, Manisa'nın tüm ilçelerinden gelen değerli katılımcılarla bir aradayız. Burada birliğin, beraberliğin, kardeşliğin fotoğrafını görüyoruz. Bu zenginlikleri daha güçlü şekilde anlatmamız, tanıtmamız ve geleceğe taşımamız gerekiyor." Festivalde konuşan önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem Sabuncu Beli Tüneli projesinin sürecini anlattı hem de Ege Bölgesi'nin siyasetteki temsil oranına dikkat çekti. İzmir'de yaşayan Manisalı nüfusun yoğunluğuna vurgu yapan Pakdemirli, "İzmir'de Manisalıların temsilini mutlaka artırması lazım. Kendinizi daha fazla temsil etmeye var mısınız?" diyerek çağrıda bulundu. Pakdemir şöyle konuştu; "Sabuncu Beli'i açıldı. İzmir, Manisa ayrımı kalmadı. Hakikaten 15-20 dakikada çıkıp geliyorsun. 20 dakikada burada olunca tabii ki doğal olarak en çok nüfus Manisalı. Yani burada diyeceğim odur ki İzmir'de Manisalıların temsilini mutlaka arttırması lazım. Manisa'da her şey var. Ekonomi var, sanayi var, bilim var, doğa var. İzmir'e bunların hepsi sirayet etmiş. E bu çok güzel. O zaman şapkayı önümüze koyup temsili arttıracağız arkadaşlar."

FESTİVAL YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

BORNOVA Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, parti temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.