Körfez 1.5 milyon ton çamurdan temizlendi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki kirliliğin azaltılması ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Dip tarama çalışmaları kapsamında bugüne kadar deniz tabanından 1,5 milyon ton çamur çıkarılırken kentin atık su arıtma kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar da devam ediyor. Özellikle sığlaşmanın yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen dip tarama çalışmalarıyla denizdeki birikimin azaltılması ve su dolaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Körfez'deki çalışmalar, arıtma tesisleri ile altyapı yatırımlarıyla birlikte yürütülüyor.

KAPASİTE ARTIRILDI

İZSU, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4'üncü fazını tamamlayarak tesisin günlük arıtma kapasitesini 820 bin metreküpe yükseltti. Torbalı ve Ayrancılar-Yazıbaşı tesislerinde gerçekleştirilen kapasite artışlarıyla da günlük arıtma miktarları sırasıyla 56 bin ve 25 bin metreküpe çıkarıldı. Üç yatırım sayesinde İzmir'in yıllık atık su arıtma kapasitesine yaklaşık 97 milyon metreküp eklendi. Çiğli Arıtma Tesisi de yeniden çevre izin belgesi alarak enerji teşvikinden yararlanma imkânına kavuştu.