Merası yanan köylülere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı üretim mücadelesi veren İzmirli çiftçileri zor günlerinde de yalnız bırakmıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yaz aylarında meralarda çıkan yangınların ardından hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere kış öncesinde yem desteği sağladı. Menemen'in Belen, Hasanlar ve Haykıran mahallelerinde etkili olan yangınlardan zarar gören üreticilere ulaşan destekler sayesinde çiftçi rahat bir nefes aldı. Meraların yanı sıra kış ayları için hazırladıkları yem stokları da zarar gören üreticilerin artan maliyetlerinin yem desteğiyle azaltılması ve hayvansal üretimin devamlılığının desteklenmesi amaçlanıyor. 'KIŞ AYLARINDA ZORLAŞIYOR'

Destek çalışmaları hakkında bilgi veren Tarımsal Üretim Şube Müdürü Çağdaş Erol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana afetlerden zarar gören toplam 223 üreticiye 290 ton yem desteği sağlandığını ifade etti. Erol, şunları söyledi: "2026'da meydana gelen yangınlarda hayvansal üretim yapan 47 üreticimiz zarar gördü. Bu üreticilerimize destek olmak amacıyla 30 ton hayvan yemi desteği sağlıyoruz. Yangın sonrasında yaraların sarılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hayvan sağlığı ve refahının korunması, üretimin devamlılığının sağlanması ve üreticilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından yem desteği büyük önem taşıyor. Özellikle kış aylarında meralarda hayvan otlatmak zorlaşıyor. Yangınlar nedeniyle üreticilerimiz hayvanlarını meralara çıkaramıyor, damlarda ve ağıllarda beslemek zorunda kalıyor. Bu nedenle yem desteği sağlıyoruz."

'DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Menemen Belen Mahallesi Muhtarı Birol Oğuz, yangında hayvanların otlatıldığı alanların tamamen yandığını belirterek, "Kendi imkanlarımızla satın almak zorunda kalacağımız yemi Büyükşehir Belediyemiz temin etti. Başkanımız Cemil Tugay'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Hayvancılıkla uğraşan kadın üretici Kezban Kahraman, kış için hazırladıkları samanların tamamının yandığını ifade ederek, "Yem sıkıntısı yaşadığımız için yeniden yem almak zorunda kaldık. Bugün bu desteği almak bizi çok sevindirdi" diye konuştu. Üretici Kasım Çakır, meraların yangında tamamen yandığını ve hayvanlarının etkilendiğini belirterek, "Desteği önemsiyoruz, çünkü yem çok pahalı oldu. Bu destekler olursa hayvancılığı yaşatırız" ifadelerini kullandı. Bölgede çobanlık yapan Ruhi Şenkalın ise yangın nedeniyle hayvanlarını otlak alanlarına götüremediklerini vurgulayarak, "Destek, maliyetlerimizi düşürmemize yardımcı oluyor ve bizi bir nebze rahatlatıyor" dedi.