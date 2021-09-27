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Haberler Magazin Anne-kız tarzları da ortak!

Anne-kız tarzları da ortak!

Demet Akalın kızı Hira ile alışverişteydi. Anne kız bir örnek Burberry’den giyinmişti.

Anne-kız tarzları da ortak!

27.09.2021, 16:43

Demet Akalın kızı Hira ile alışverişteydi. Anne kız bir örnek Burberry'den giyinmişti. Demet Akalın'ın elbisesi 8 bin 400 TL değerindeydi. Hira'nın eteği 3 bin 150, tişörtü ise 1.750 liraydı. Ayrıca ikisi de benzer spor ayakkabıları seçmişti. Ayakkabıların fiyatı ise 800 ve 1.900 TL. Anne kızın tarzının toplam bedeli 16 bin TL'ydi.

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