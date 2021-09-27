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İtalya'ya giden Hadise'den olay paylaşımlar...

Ünlü şarkıcı Hadise, bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya gitti. Burada güzelliğiyle büyüleyen Hadise'nin İtalya paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.Ünlü şarkıcı Hadise, bugün yaptığı yeni paylaşımla da yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı pembe elbisesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerken, takipçilerinin de beğenisini kazandı. İşte İtalya'dan hadise yaratan Hadise pozları...

İtalya’ya giden Hadise’den olay paylaşımlar...

27.09.2021, 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021, 16:39

Sadece ortaya koyduğu işlerle değil, aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımı yine çok ses getirdi.

Hadise, marka elçisi olduğu bir mücehver markası için Milano'ya uçmuştu. Ünlü şarkıcı bugün İtalya'dan yeni bir paylaşım yaptı. Pembe elbisesiyle İtalya sokaklarında gezen Hadise'nin pozları oldukça beğenildi.

Sosyal medya takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına birçok yorum yaptı.Fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

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