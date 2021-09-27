İtalya’ya giden Hadise’den olay paylaşımlar...

Sadece ortaya koyduğu işlerle değil, aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımı yine çok ses getirdi.

Hadise, marka elçisi olduğu bir mücehver markası için Milano'ya uçmuştu. Ünlü şarkıcı bugün İtalya'dan yeni bir paylaşım yaptı. Pembe elbisesiyle İtalya sokaklarında gezen Hadise'nin pozları oldukça beğenildi.

Sosyal medya takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına birçok yorum yaptı.Fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.