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Oyuncu ve senarist Semra Dinçer hayatını kaybetti

Sinema- dizi oyuncusu ve senarist Semra Dinçer, hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcı ve aktivist Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.

Oyuncu ve senarist Semra Dinçer hayatını kaybetti

01.11.2021, 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021, 15:41

Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer, 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ederken bugün öğle saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

Dinçer, 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğmuş, şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizide rol alan Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde oynadı. Dinçer, Kuzey Güney dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı.

HALUK LEVENT DUYURDU

Şarkıcı ve aktivist Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dinçer'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun."

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