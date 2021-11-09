Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncu! Bir bomba transfer daha!

Yeni hikayesi, görkemli dekorları ve zengin oyuncu kadrosu yeni sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak Alman oyuncu Yazmeen Baker katıldı.

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Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek Yazmeen Baker, aksiyon sahnelerindeki üstün yeteneği ve tecrübesiyle tanınıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.