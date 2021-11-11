Hakan Ural’dan haber geldi! Sağlık durumunda yeni gelişme...

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın bir süredir programda yer almaması izleyenlerin dikkatini çekti. Hayranlarının endişelendiği Hakan Ural için sosyal medyadan bir açıklama yapıldı.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ BUGÜN TABURCU OLDU

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan bugün güzel haber geldi. Ünlü sanatçı tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Hakan Ural sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar an itibariyle hastaneden taburcu oldum. Her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.