Geçtiğimiz Şubat ayında ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile yeniden ayrılığın eşiğine geldiği konuşulan Sinan Akçıl, iddiaları doğrulamış: Evlilik çıkmazındayız, şu an çözmeye çalışıyoruz. Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz.Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum.