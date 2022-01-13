Özlem Yıldız’dan yıllar sonra gelen itiraf!

Özlem Yıldız 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Sonrasında nikah masasına oturmaya yanaşmadı. Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen sunucu, özel hayatını anlattı.
Bir döneme damga vuran 41 yaşındaki ünlü model ve sunucu Özlem Yıldız, 2005 yılında armatör Sinan Serter nikah masasına oturmuş, 2013 yılında da boşanmıştı. Aşk hayatı sorulduğunda, "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen ve uzun zamandır kimseyle anılmayan Yıldız, son yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
Özlem Yıldız 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Sonrasında nikah masasına oturmaya yanaşmadı. Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen sunucu, özel hayatını anlattı.
"Mutlu olmak için hayatıma birinin girmesine gerek yok."
Posta'nın haberine göre; "Asla 'Evlilik istemem' demiyorum. Ama mutlaka evlenmeliyim gibi bir düşüncem ve derdim de yok. Yeniden nikah masasına oturmam için çok ama çok aşık olmam lazım."
"Hayatıma girecek kişinin mesleğime saygı duyması şart. Aksi mümkün değil. Ekrandan uzaklaşmam."
"Moralim bozuk olduğu zamanlar yalnız kalmak isterim. Tek başıma çıktığım kısa tatiller iyi gelir."
'HİÇ DİYET YAPMADIM'
Her zaman formunu korumayı başaran Özlem Yıldız, "Yaşamım boyunca kilolu dönemimi hiç hatırlamıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Haftada en az iki gün spor yapıyorum. Erdem Temellioğlu ile çalışıyorum" diye konuştu.
EVİN NEŞESİ
Özlem Yıldız, "Köpeğimiz Latte evimizin neşesi. Çok akıllı, çok da oyuncu. Demir'e ayrı bir düşkün" dedi.