İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlıses apar topar ameliyata alındı

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber geldi. Usta sanatçının geçtiğimiz günlerde sağlık sorunu yaşayan oğlu Ahmet Tatlıses, apar topar beyin ameliyata alındı.
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.
Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Apar topar ameliyata alınan Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi İdo Tatlıses oldu.
Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan üç çocuğundan biridir. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Tatlı, bir dönem ünlü şarkıcı Ceylan ile nikah masasına oturmuş, ancak ikilinin evliliği uzun sürmemiştir.
Çiftin beraberliği 2000 - 2002 yılları arasında devam etmiş ve Mert adında bir oğlu olmuştur. Ahmet Tatlı, 2008 yılında Tülay Koçak ile dünyaevine girdi.
BEYİN AMELİYATINA ALINDI
Ahmet Tatlıses'in durumun ciddiyetini koruduğu iddia edilirken, babası İbrahim Tatlıses tarafından şu ana kadar bir açıklama gelmedi.