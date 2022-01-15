Haberler Magazin Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl'dan şikayetçi oldu

Geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl, etkinlik için gittiği otelde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını kırmadı. Ancak bu fotoğraf hayrana çok pahalıya patladı. Otel personeli olan hayran, kurallar gereği işinden oldu. Sinan Akçıl'a bu durumu mesaj atan hayrana şarkıcı yardımcı oldu ve durumu çözdü. O hayran, Akçıl'dan şikayetçi oldu. İşte detaylar...