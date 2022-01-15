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Haberler Magazin Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl'dan şikayetçi oldu

Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl'dan şikayetçi oldu

Geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl, etkinlik için gittiği otelde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını kırmadı. Ancak bu fotoğraf hayrana çok pahalıya patladı. Otel personeli olan hayran, kurallar gereği işinden oldu. Sinan Akçıl'a bu durumu mesaj atan hayrana şarkıcı yardımcı oldu ve durumu çözdü. O hayran, Akçıl'dan şikayetçi oldu. İşte detaylar...

15.01.2022, 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022, 09:56

Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl’dan şikayetçi oldu

Sinan Akçıl'ın hayranı olan A.K., Beşiktaş'taki bir otelde garson olarak çalışıyordu. 22 Kasım akşamı Akçıl, etkinlik için otele geldi. İddiaya göre hayranı olduğu sanatçıyı otelde gören genç adam, ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi.

Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl’dan şikayetçi oldu

Etkinlik sonrası sosyal medyada fotoğrafı paylaşan A.K., otel yetkilileri tarafından cezalandırıldı.

Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl’dan şikayetçi oldu

HAYRANINI YALNIZ BIRAKMADI

Bunun üzerine Akçıl'a "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler" diye sosyal medyadan mesaj atan Akın, ertesi gün haberlere konu olduğunu gördü.

Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl’dan şikayetçi oldu

Çünkü ünlü sanatçı, genç adamın kendisine gönderdiği mesajı anlık paylaşımla 3 milyon takipçisine göndermişti. Akçıl, genci yalnız bırakmamış, otel yetkililerini arayarak genci işe geri aldırmıştı.

Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl’dan şikayetçi oldu

Fakat mesajında işten çıkarılmadığını belirten A.K., buna rağmen 'Sinan Akçıl kendisiyle fotoğraf çektirdiği için işten kovulan gence sahip çıktı' şeklindeki haberlerle ifşa edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yardım ettiği hayranı, Sinan Akçıl’dan şikayetçi oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç garson A.K., Akçıl'ın sırf reklam yapmak amacıyla mesajları ifşa ederek suç işlediğini ileri sürdü.