Çukurova’nın gerçek sahibi Çolak Ağa geliyor! Taş üstünde taş kalmayacak

Usta oyuncu Altan Gördüm, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' da Çolak Ağa rolüyle ekranlara gelecek.
Atv'nin sevilen ve dört sezondur ilgiyle izlenen efsanevi dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya usta bir isim dahil oldu. Oyuncu Altan Gördüm, dizide dengeleri alt üst edecek olan, Haşmet Çolak'ı nam-ı diğer Çukuorva'nın gerçek sahibi olan Çolak Ağa rolüne hayat verecek.
Usta oyuncu Altan Gördüm, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' da Çolak Ağa rolüyle ekranlara gelecek.
Altan Gördüm'ün hayat vereceği Haşmet Çolak, nam-ı diğer Çolak Ağa Çukurova'da taş üstüne taş bırakmayacak.
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ÇUKUROVA'NIN GERÇEK SAHİBİ GELİYOR
Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek! Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı sadece Yamanlar için değil, tüm Çukurova için büyük bir tehdit oluşturacak. Gelişi coşkuyla karşılanan Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu cümle âleme göstermeye kararlı.
Çolak Ağa'nın gelişi Çukurova'nın hassas dengelerini alt üst edecek. Bu iddialı karakterin hikâyeye dâhil olması en çok da Hakan ve Züleyha'yı etkileyecek!