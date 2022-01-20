"Sadece arkadaşız" demişti! İrem Sak, Furkan Yılmaz'a olan aşkını itiraf etti

Oyuncu İrem Sak önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sak, sonunda aşkını da itiraf etti.
Güzel oyuncu İrem Sak önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, dört ay önce birlikte görüntülendiği ve ilişkilerini yalanladığı, NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la olan aşkını sonunda itiraf etti.
"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"
Özel hayatını hakkında da açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı.
Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, "Siz de inandınız mı?" şeklinde karşılık verdi.
"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"
İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti.
Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakmıştı. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var" sözleriyle aşkı yalanlamıştı.
İrem Sak, ulusal kanala iş yapmanın şartının bütçeye bağlı olduğunu belirterek, "Artık bütçeye bakar o iş, o kadar uzun süre çalışmanın bir karşılığı olmalı. Öyle motive oluyoruz zaten başka türlü haftanın altı günü o karavanlar öyle çekilmez" dedi.
"EŞİTSİZLİĞİN HERKES FARKINDA"
Setlerde kadın ve erkek oyuncuların eşit ücret almamasının kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan oyuncu, "Ücretin düşüp düşmediğine takılmıyorum ama kadın-erkek ücretinin eşit olmamasına takılıyorum" şeklinde konuştu.
İrem Sak, "Ücretini artıran da var bu dönemde, 'sırf bir yerde olayım' diye düşüren de var. Genel olarak bir eşitsizlik var kadın-erkek olarak. Bu eşitsizliğin herkes farkında. Dünya genelinde olan bir durum bu. Aşılacak o kadar çok şey var ki buna sıra gelir mi bilmiyorum açıkçası. Bu konuda daha bilinçli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"STORY ATTIĞIMDA ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"
Ünlü oyuncu, sosyal medyadan kendini tamamen çektiğini söyledi: Kendimi sosyal medyadan geri çektim. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü rahat, istediğim gibi atamıyorum. O yüzden atmamak daha iyi!
Sak, "Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. 'Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?' diye düşünmekten ben olamıyorum. O yüzden hiç olmasın daha iyi. Beni yordular. Benimkisi detoks değil, benimkisi emeklilik" yorumunda bulundu.