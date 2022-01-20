"Sadece arkadaşız" demişti! İrem Sak, Furkan Yılmaz'a olan aşkını itiraf etti

"STORY ATTIĞIMDA ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"



Ünlü oyuncu, sosyal medyadan kendini tamamen çektiğini söyledi: Kendimi sosyal medyadan geri çektim. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü rahat, istediğim gibi atamıyorum. O yüzden atmamak daha iyi!

Sak, "Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. 'Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?' diye düşünmekten ben olamıyorum. O yüzden hiç olmasın daha iyi. Beni yordular. Benimkisi detoks değil, benimkisi emeklilik" yorumunda bulundu.