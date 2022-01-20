Serenay Sarıkaya o sorulardan kaçtı! Ünlü oyuncu ile Umut Evirgen ayrıldı mı?

Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ve işletmeci Umut Evirgen'den (32) kötü haber geldi. Ünlü çiftin, aşıklar şehri Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdığı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta inkar ettiği sevgilisi işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile ilk kez yan yana görüntülenmiş ve aşkı belgelenmişti. Şimdilerde de çift ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Önceki gün Nişantaşı'nda bulunan özel bir klinikten çıkarken görüntülenen Sarıkaya'nın keyifsiz halleri dikkat çekti. Ayrılık soruları sorulan güzel oyuncunun ağzını bıçak açmadı.
Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ve işletmeci Umut Evirgen'den (32) kötü haber geldi. Ünlü çiftin, aşıklar şehri Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdığı iddia edildi.
Nişantaşı'nda bulunan özel bir kliniğe giden oyuncunun çıkış kapısındaki keyifsiz hali dikkat çekti. Paris dönüşü Umut Evirgen'le ayrıldıkları yönde çıkan iddialar Seranay Sarıkaya'ya sorulsa da oyuncunun ağzını bıçak açmadı.
Sarıkaya'nın moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü. Oyuncunun baştan aşağı giyindiği dünyaca ünlü lüks markalar ise dikkat çekti. Sarıkaya'nın ayakkabısından gözlüğüne, çantasından montuna kadar hatırı sayılır bir para ödediği aşikar.
NE OLMUŞTU?
Birkaç ay önce Serenay Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü. Ünlü işletmecinin, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.
"BU HABERLERDEN SIKILDIM"
Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanlamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.
"EVET, AŞK YAŞIYORUZ"
Bu sözlerden iki ay sonra Umut Evirgen, 'teve2 Magazin Masası' muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Görüntü alınmamasını rica eden Evirgen, muhabirin "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap vermişti.