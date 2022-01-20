Haberler Magazin Serenay Sarıkaya o sorulardan kaçtı! Ünlü oyuncu ile Umut Evirgen ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta inkar ettiği sevgilisi işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile ilk kez yan yana görüntülenmiş ve aşkı belgelenmişti. Şimdilerde de çift ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Önceki gün Nişantaşı'nda bulunan özel bir klinikten çıkarken görüntülenen Sarıkaya'nın keyifsiz halleri dikkat çekti. Ayrılık soruları sorulan güzel oyuncunun ağzını bıçak açmadı.