Haberler Magazin Çift mutlu haberi sosyal medyadan paylaştı! Mehmet Dinçerler ile Hadise evleniyor

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, magazin gündeminde sık sık yer alıyor, mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Şimdilerde ise çifti tatlı bir telaş sardı. İkilinin mutlu birlikteliği resmiyete taşınıyor. Müjdeli haber Hadise'den geldi. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etti. O anları sosyal medya hesabından duyuran güzel şarkıcı, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. O paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.