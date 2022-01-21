Çift mutlu haberi sosyal medyadan paylaştı! Mehmet Dinçerler ile Hadise evleniyor

Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılarak gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, magazin gündeminde sık sık yer alıyor, mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Şimdilerde ise çifti tatlı bir telaş sardı. İkilinin mutlu birlikteliği resmiyete taşınıyor. Müjdeli haber Hadise'den geldi. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etti. O anları sosyal medya hesabından duyuran güzel şarkıcı, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. O paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılarak gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sevgilisine sarılarak tek taşını gösterdiğini görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
Hadise paylaşımına, "Bölümümüz şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, söz konusu görüntüleri Instagram hesabının hikayeler bölümünden de paylaşmayı ihmal etmedi.
Hadise, hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma ise, "Evet dedim" notunu ekledi.