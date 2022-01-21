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Haberler Magazin Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya'ya saldırdı! Umut Evirgen oyuncuyu yalnız bırakmadı

Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya'ya saldırdı! Umut Evirgen oyuncuyu yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün gece evine girerken kabusu yaşadı. Şimdilerde başrolü olduğu müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan güzel oyuncu, çalışmaları bittikten sonra Etiler'deki evine girerken takıntılı bir hayranının saldırısına uğradı. Oyuncuyu takip eden takıntılı hayranı Sarıkaya'nın içinde bulunduğu araca tekme atarak, küfürler savurdu. Soluğu karakolda alan Sarıkaya'yı ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Umut Evirgen yalnız bırakmadı.

21.01.2022, 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022, 09:27

Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya’ya saldırdı! Umut Evirgen oyuncuyu yalnız bırakmadı

Başrolünde oynadığı müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.

Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya’ya saldırdı! Umut Evirgen oyuncuyu yalnız bırakmadı

Sarıkaya'nın aracına tekme atan kimliği belirsiz kişi küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya’ya saldırdı! Umut Evirgen oyuncuyu yalnız bırakmadı

TAKINTILI HAYRANI SALDIRDI

Gazetemagazin'in haberine göre, Sarıkaya hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya'yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya’ya saldırdı! Umut Evirgen oyuncuyu yalnız bırakmadı

Bu olayları duyan ve ayrıldıkları iddia edilen Umut Evirgen de soluğu oyuncunun yanında aldı. Evirgen, Sarıkaya'nın evine dört kişilik bir koruma ekibi bıraktı.