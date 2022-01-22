Bu seferki adresi Miami! Şeyma Subaşı’nın yeni projesi...

Bir dönem Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, gündem olmuştu.
Her hareketi olay olan, çalkantılı aşk hayatıyla dillerden düşmeyen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine tam gaz devam eden Subaşı, yıllar önce Bebek'te bir kafe açımış fakat batırmıştı. Şimdi ise fenomen, aynı markayı Miami'de açmaya karar verdi. Subaşı'nın yeni açacağı mekanda kendi adına çıkardığı spor ürünlerini de satacağı öğrenildi.
Bir dönem Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, gündem olmuştu.
Mekanı ilk açtığında 8 TL'ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, sık sık seyahat edince mekandaki işler aksamaya başlamıştı.
O dönem ödediği 80 bin liralık kiradan dert yanan Şeyma Subaşı, büyük heveslerle açtığı kafeyi 2020 yılında kapatmıştı. Ünlü güzel şimdilerde yeni heyecana atılmak için sabırsızlarıyor.
Takvim'in haberine göre; Subaşı aynı markayı bu kez Miami'de açmaya karar verdi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin de verdiği destekle mekan arayışına giren Subaşı kısa süre içerisinde mekanı bulup açmak istiyor.
Şeyma Subaşı yeme-içme haricinde mekanda kendi tasarımı olan spor kıyafetleri de satmayı planlıyormuş. Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma'nın hiçbir isteğine "hayır" demiyor. Hatta ticaret konusunda da destek veriyor.
3.1 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından art arda mutluluk pozları veren 31 yaşındaki Subaşı, yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Ünlü bir markaya ait olan motosikletinin önünde çekilen karelerini peş peşe yayınlayan bir çocuk annesi fenomen, kısa sürede 54 binden fazla beğeni alan gönderisine şu mesajı yazdı:
"Influencer: Bir başkasını etkileyen kişi veya şey... Bu kelimeden pek hoşlanmıyorum ama inanıyorum ki hepimiz bir şekilde birilerini etkilemek için buradayız. Bu bir markanın imajı veya bir kişinin yaşam tarzı olabilir. Ne olursa olsun, iyi şeyleri göstermenin güzel olduğuna inanıyorum. Böylece başkaları da o şeyi görebilir, ilk kez öğrenebilir veya sadece hatırlayabilir. Gösteriş yapmak için değil, iyi hisleri gerçekten paylaşmak için..."
PAYLAŞIMINDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI
Yüzlerce yorum alan Subaşı'nın paylaşımında, arkasında duran motosikletinde yer alan "Şeyma & Meedo" yazsısı ise dikkatlerden kaçmadı.
PAHALI HEDİYE!
Öte yandan Mohammed Alsaloussi bununla da kalmadı Subaşı'na pahalı bir hediye daha aldı.
Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'na "Bentley" marka araba aldı. Meedo, aracın arka plakasına da 'Şeyma' yazdırdı. Şubaşı, yeni otomobilinin fotoğraflarını paylaşarak "En şanslı eşim" notunu düştü.