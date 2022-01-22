Bu seferki adresi Miami! Şeyma Subaşı’nın yeni projesi...

"Influencer: Bir başkasını etkileyen kişi veya şey... Bu kelimeden pek hoşlanmıyorum ama inanıyorum ki hepimiz bir şekilde birilerini etkilemek için buradayız. Bu bir markanın imajı veya bir kişinin yaşam tarzı olabilir. Ne olursa olsun, iyi şeyleri göstermenin güzel olduğuna inanıyorum. Böylece başkaları da o şeyi görebilir, ilk kez öğrenebilir veya sadece hatırlayabilir. Gösteriş yapmak için değil, iyi hisleri gerçekten paylaşmak için..."