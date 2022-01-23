Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası ünlü isimlerden tek tek kar pozları gelmeye başladı.Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Fahriye Evcen de kar pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Evcen, takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.
Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivit ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı olmuştu.
Geçtiğimiz günler oğlu Karan Evcen'i sette ziyaret etmiş anne-oğulun pozları büyük ilgi görmüştü.
İstanbul sonunda beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrası ünlülerden de güzel pozlar gelmeye başladı. Fahriye Evcen de bu isimler arasında yer aldı.
Güzel oyuncu son olarak karlar üzerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı.
İşte zarafeti ile büyüleyen 'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen...
Şıklığıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in kar paylaşımına yorumlar yağarken güzel oyuncuya "Karlar kraliçesi" yakıştırılması yapıldı.
Fahriye Evcen'in kar pozlarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı. İlk yorumu o yaptı.