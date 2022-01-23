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Fahriye Evcen'in kar pozları sosyal medyayı salladı

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası ünlü isimlerden tek tek kar pozları gelmeye başladı.Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Fahriye Evcen de kar pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Evcen, takipçilerinden büyük beğeni topladı.