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Haberler Magazin Fahriye Evcen'in kar pozları sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in kar pozları sosyal medyayı salladı

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası ünlü isimlerden tek tek kar pozları gelmeye başladı.Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Fahriye Evcen de kar pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Evcen, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

23.01.2022, 11:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022, 11:35

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivit ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı olmuştu.

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günler oğlu Karan Evcen'i sette ziyaret etmiş anne-oğulun pozları büyük ilgi görmüştü.

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

İstanbul sonunda beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrası ünlülerden de güzel pozlar gelmeye başladı. Fahriye Evcen de bu isimler arasında yer aldı.

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu son olarak karlar üzerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı.

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

İşte zarafeti ile büyüleyen 'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen...

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Şıklığıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in kar paylaşımına yorumlar yağarken güzel oyuncuya "Karlar kraliçesi" yakıştırılması yapıldı.

Fahriye Evcen’in kar pozları sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in kar pozlarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı. İlk yorumu o yaptı.