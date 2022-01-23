Hadise, Mehmet Dinçerler’in kız kardeşinin düğününde boy gösterdi

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Müjdeli haberi verdikten sonra aileye giren Hadise, müstakbel görümcesinin düğününde boy gösterdi. Mehmet Dinçerler'in aile fotoğrafına da dahil olan güzel şarkıcının, görümceleriyle birlikte kendi şarkısında karşılıklı oynaması sosyal medyayı adeta salladı.
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.
Şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile evlilik kararlarını takipçileriyle paylaştı.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ
Hadise'nin paylaştığı videoya, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve 15 binin üzerinde yorum geldi.
Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Mehmet Dinçerler'in oldu. Dinçerler, videoya "Mrs. Dinçerler" notunu düştü.
Yüzüğü parmağına takan Hadise müstakbel görümcesinin düğününde boy gösterdi.
Sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izleyen Hadise, istenmeyen gelin iddialarını çürüttü.
Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in elinde aile fotoğrafına dahil olan Hadise'nin mutluluktan ayakları yerden kesildi.
Düğüne kız kardeşi ile katılan Hadise kırmızı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hadise'nin müstakbel görümceleri ile kendi şarkısında karşılıklı oynadığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.