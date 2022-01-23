Haberler Magazin Hadise, Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde boy gösterdi

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Müjdeli haberi verdikten sonra aileye giren Hadise, müstakbel görümcesinin düğününde boy gösterdi. Mehmet Dinçerler'in aile fotoğrafına da dahil olan güzel şarkıcının, görümceleriyle birlikte kendi şarkısında karşılıklı oynaması sosyal medyayı adeta salladı.