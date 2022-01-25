Alişan’ın kar paylaşımı hüzünlendirdi

Soğuk havanın tüm Türkiye'yi etkisi altına almasıyla her yer beyaza büründü. Kar sevenler, bu durumun tadını çıkardı. Ünlü isimler de kar paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak Alişan'ın paylaşımı duygusal anlar yaşattı.
Tüm Türkiye kara teslim olurken, ünlü isimlerden de kar fotoğrafları gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan da paylaşım yapanlar arasındaydı. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yaz kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısıyla sarsılan, zor günler yaşayan Alişan bahçesinden bir kar fotoğrafı paylaştı ve yazdığı notla hüzünlendirdi.
Soğuk havanın tüm Türkiye'yi etkisi altına almasıyla her yer beyaza büründü. Kar sevenler, bu durumun tadını çıkardı. Ünlü isimler de kar paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak Alişan'ın paylaşımı duygusal anlar yaşattı.
Koronavirüs sebebiyle kardeşini ve menajerini kaybeden Alişan, yayınladığı kare ile içini döktü.
Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaştı ve "Eskiden çok severdim.
Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..." notunu düştü.
KORONAVİRÜS SEBEBİYLE VEFAT ETTİ
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti.