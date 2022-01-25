Haberler Magazin Alişan'ın kar paylaşımı hüzünlendirdi

Tüm Türkiye kara teslim olurken, ünlü isimlerden de kar fotoğrafları gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan da paylaşım yapanlar arasındaydı. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yaz kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısıyla sarsılan, zor günler yaşayan Alişan bahçesinden bir kar fotoğrafı paylaştı ve yazdığı notla hüzünlendirdi.