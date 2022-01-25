Şafak Sezer yolda kaldı! Sosyal medya hesabından böyle seslendi...

"6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR! SESİMİZİ DUYUN"

Şafak Sezer, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.