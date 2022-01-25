  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Şafak Sezer yolda kaldı! Sosyal medya hesabından böyle seslendi...

Şafak Sezer yolda kaldı! Sosyal medya hesabından böyle seslendi...

İstanbul'da hafta sonu etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı, bugün akşam saatlerinde de etkisini gösterdi ve bu nedenle trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce vatandaş karın ortasında mahsur kaldı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de yolda mahsur kalan vatandaşlar arasındaydı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sezer, " Allah rızası için sesimizi duyun!" ifadelerini kullandı.

25.01.2022, 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022, 12:42

Şafak Sezer yolda kaldı! Sosyal medya hesabından böyle seslendi...

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Şafak Sezer yolda kaldı! Sosyal medya hesabından böyle seslendi...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer yolda kaldı! Sosyal medya hesabından böyle seslendi...

"6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR! SESİMİZİ DUYUN"

Şafak Sezer, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.