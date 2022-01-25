Şafak Sezer yolda kaldı! Sosyal medya hesabından böyle seslendi...

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
İstanbul'da hafta sonu etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı, bugün akşam saatlerinde de etkisini gösterdi ve bu nedenle trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce vatandaş karın ortasında mahsur kaldı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de yolda mahsur kalan vatandaşlar arasındaydı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sezer, " Allah rızası için sesimizi duyun!" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.
"6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR! SESİMİZİ DUYUN"
Şafak Sezer, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.