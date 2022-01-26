Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in büyük aşkı bitti

Posta'da yer alan habere göre; Çiftin bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.