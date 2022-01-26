Haberler Magazin Oyuncu Emre Karayel baba oldu! Oğlu ile ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020'de dünya evine girdi. İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çift, sonunda oğulları Can'a kavuştu. 49 yaşındaki Emre Karayel baba oldu. Karayel, oğlu Can ile ilk karelerini hastane odasından paylaştı. O kareler, beğeni yağmuruna tutuldu.