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Haberler Magazin Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Beşiktaş JK resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

27.01.2022, 08:51 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022, 09:33

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balıkçıda bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.


Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat haberinin ardından Beşiktaş JK resmi twitter hesabından taziye mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Eski yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."