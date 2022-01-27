Haberler Magazin Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Beşiktaş JK resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.