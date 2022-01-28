Ayça Ayşin Turan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte!

Mazi isimli Cezayir asıllı bir şarkıcı, 2 yıl önce televizyonda izleyip aşık olduğu Turan'a, saplantılı olmaya başladı. Mazi, sosyal medya paylaşımlarında da Turan'ı yanına koyup sanki yan yanaymışlar imajı da vermeye başladı.