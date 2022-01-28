Ayça Ayşin Turan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte!

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın başı, saplantılı hayranıyla dertte! Mazi adlı Cezayirli bir şarkıcı, 2 yıl önce ekranda izleyip aşık olduğu oyuncuya saplantılı şekilde mesajlar atmaya başladı.
Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncunun başı şimdilerde Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp dertte! Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın takıntılı hayranı Mazi Scorp, İstanbul'a tatile geldi. Scorp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ünlü oyuncuyu bir hayli korkuttu.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın başı, saplantılı hayranıyla dertte! Mazi adlı Cezayirli bir şarkıcı, 2 yıl önce ekranda izleyip aşık olduğu oyuncuya saplantılı şekilde mesajlar atmaya başladı.
Mazi isimli Cezayir asıllı bir şarkıcı, 2 yıl önce televizyonda izleyip aşık olduğu Turan'a, saplantılı olmaya başladı. Mazi, sosyal medya paylaşımlarında da Turan'ı yanına koyup sanki yan yanaymışlar imajı da vermeye başladı.
Sosyal medya paylaşımlarına Turan'ın fotoğraflarını ekleyen Mazi'nin kahvesinin köpüğüne bile ünlü oyuncunun yüzünü yaptırdığı ortaya çıktı.
Şarkıcının doğum günü pastasında bile güzel oyuncunun fotoğrafı var.
Şimdilerde ise şarkıcının İstanbul'a gelip bir otel odasında silahlarıyla paylaşım yapması ve "Ayça'yı almadan dönmeyeceğim, buraya Ayça'yı kaçırmaya geldim" demesi büyük panik yarattı.
Turan'ın hayranları Alp Navruz'a ve kendisine binlerce "Dikkat et" mesajıyla uyarmasının üzerine ünlü oyuncunun da gergin anlar yaşadığı öğrenildi. Olay sonrası Turan ve sevgilisi Alp Navruz'un, tedbirli bir şekilde hareket etmeye başladıkları iddia edildi.