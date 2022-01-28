Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler'in romantik yorumları sosyal medyaya damgasını vurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Müjdeli haberi verdikten sonra aileye giren Hadise, son olarak evlenme arifesinde olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler'in paylaşımına yorum yaptı. Dinçerler de yoruma romantik bir karşılık verdi. İkilinin yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu.