Hadise ve Mehmet Dinçerler’in romantik yorumları sosyal medyaya damgasını vurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Müjdeli haberi verdikten sonra aileye giren Hadise, son olarak evlenme arifesinde olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler'in paylaşımına yorum yaptı. Dinçerler de yoruma romantik bir karşılık verdi. İkilinin yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı.
Dinçerler'in 3 milyon liralık pırlanta yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul ederek bu haberi de Instagram hesabından paylaşan Hadise, sevgilisinin fotoğrafına da sessiz kalamadı.
Sosyal medya hesabından ara sıra kendi pozlarını paylaşan Mehmet Dinçerler, son olarak takım elbiseli bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Dinçerler'in kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Hadise'den de tepki gecikmedi.
"NİŞANLIM"
Sevgilisini pozunu beğenen Hadise, "Nişanlım" yorumunu yaparken Mehmet Dinçerler de "Benim sonsuzluğum" cevabını verdi.
Gözde aşıkların romantik yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu.