Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı'nın doğum gününde duygusal paylaşım!

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile birlikteliğinden olan kızı Banu 32 yaşına girdi. Acun Ilıcalı, kızına doğum gününde sürpriz yaptı. 4 çocuk babası ünlü televizyoncu ilk göz ağrısı Banu'nun doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir paylaşımla da kutladı. Ilıcalı yaptığı paylaşımda 'Mucize çocuk' olarak anlattığı kızı Banu Ilıcalı için, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam yetmiyor. İyi ki senin gibi bir kızım var" ifadelerini kullandı.