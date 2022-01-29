Acun Ilıcalı’dan ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı’nın doğum gününde duygusal paylaşım!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile birlikteliğinden olan kızı Banu 32 yaşına girdi. Acun Ilıcalı, kızına doğum gününde sürpriz yaptı. 4 çocuk babası ünlü televizyoncu ilk göz ağrısı Banu'nun doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir paylaşımla da kutladı. Ilıcalı yaptığı paylaşımda 'Mucize çocuk' olarak anlattığı kızı Banu Ilıcalı için, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam yetmiyor. İyi ki senin gibi bir kızım var" ifadelerini kullandı.
4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 32 yaşına bastı. Banu Ilıcalı'nın doğum gününde babasının sürpriz kutlaması ile büyük mutluluk yaşadı.
İlk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı için şirkette bir parti düzenleyen Acun Ilıcalı, o anları 13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.
Banu Ilıcalı'nın utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Kızıyla fotoğrafını da paylaşan Acun Ilıcalı, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor. Seni çok seviyorum.. İyi ki doğdun iyi ki senin gibi bir kızım var. Nice mutlu yaşın olsun, hep beraber kutlayalım" ifadelerini kullandı.
KIZINI "MUCİZE ÇOCUK" OLARAK TANIMLIYOR
Kızı Banu Ilıcalı'nın da içinde olduğu aracın yaptığı kazada anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı, "Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma "mucize çocuk" derim" ifadelerini kullanmıştı.