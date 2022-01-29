Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Ünlü sunucu yaptığı paylaşımda, eşinin öldürüldüğü restoran yakınında özel bir hastane olduğunu, ambulansın ise çok geç geldiğini öne sürerek, "Katil hem o 5 kişiden oluşan alçaklar hem de 40 dakikada gelen ambulans. Allahınızdan bulun" mesajını yazdı.