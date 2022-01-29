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Haberler Magazin Ece Erken'in 'ambulans geç geldi' iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Ece Erken'in 'ambulans geç geldi' iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat olan 42 yaşındaki iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi sunucu Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" yazmıştı. Acılı sunucunun paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 'ambulans geç geldi' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

29.01.2022, 12:00 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022, 12:03

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

İstanbul'da bir restoranda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'de toprağa verilmesinin ardından, sunucu eşi Ece Erken, Twitter ve Instagram'da paylaşımlarda bulundu.

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Ünlü sunucu yaptığı paylaşımda, eşinin öldürüldüğü restoran yakınında özel bir hastane olduğunu, ambulansın ise çok geç geldiğini öne sürerek, "Katil hem o 5 kişiden oluşan alçaklar hem de 40 dakikada gelen ambulans. Allahınızdan bulun" mesajını yazdı.

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Katillerin Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli kişiler olduğunu öne süren Erken, "Görenler, yardım yataklık yapanları görenler emniyete gitsin, Allah rızası için" dedi.

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Ece Erken ayrıca, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor" ifadesini kullandı.

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

"Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum" diyen Erken, "Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diye yazdı.

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

"112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."

Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddialarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

"AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE OLAY YERİNE ULAŞTIRILMIŞTIR"

Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.