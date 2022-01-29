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Haberler Magazin Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya'dan yeni karar!

Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya'dan yeni karar!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken takıntılı hayranı Tayfur Demirtaş'ın saldırısına uğramış ve kabusu yaşamıştı. Gözaltına alınan saldırgan, nöbetçi mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilmişti.Yaşadığı talihsiz olayı atlatmaya çalışan Serenay Sarıkaya, yeni bir karar aldı.

29.01.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022, 09:28

Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya’dan yeni karar!

Başrolünde oynadığı müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.

Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya’dan yeni karar!

Sarıkaya'nın aracına tekme atan Tayfur Demirtaş küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip, şikayette bulundu.

Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya’dan yeni karar!

Saldırıda bulunan kişinin, Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Serenay Sarıkaya'nın şikayette bulunmasının ardından 26 yaşındaki takıntılı hayranı Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya’dan yeni karar!

EVİNİ DEĞİŞTİRECEK

Posta'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya önceki gün Arnavutköy'deydi. Evinin önünde saldırıya uğradığı araçla, şan dersi almaya gelmişti.

Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya’dan yeni karar!

Şoku atlatmış, morali düzelmiş görünüyordu. Saplantılı sözde hayranının hâlâ hastanede kontrol altında tutulduğunu ifade etti. Taşınma sinyali verip "Evimi değiştirmek için birçok nedenim var" dedi.