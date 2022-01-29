Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya’dan yeni karar!

Saldırıda bulunan kişinin, Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Serenay Sarıkaya'nın şikayette bulunmasının ardından 26 yaşındaki takıntılı hayranı Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.