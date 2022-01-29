Kabusu yaşayan Serenay Sarıkaya’dan yeni karar!

Başrolünde oynadığı müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken takıntılı hayranı Tayfur Demirtaş'ın saldırısına uğramış ve kabusu yaşamıştı. Gözaltına alınan saldırgan, nöbetçi mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilmişti.Yaşadığı talihsiz olayı atlatmaya çalışan Serenay Sarıkaya, yeni bir karar aldı.
Başrolünde oynadığı müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.
Sarıkaya'nın aracına tekme atan Tayfur Demirtaş küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip, şikayette bulundu.
Saldırıda bulunan kişinin, Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Serenay Sarıkaya'nın şikayette bulunmasının ardından 26 yaşındaki takıntılı hayranı Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.
EVİNİ DEĞİŞTİRECEK
Posta'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya önceki gün Arnavutköy'deydi. Evinin önünde saldırıya uğradığı araçla, şan dersi almaya gelmişti.
Şoku atlatmış, morali düzelmiş görünüyordu. Saplantılı sözde hayranının hâlâ hastanede kontrol altında tutulduğunu ifade etti. Taşınma sinyali verip "Evimi değiştirmek için birçok nedenim var" dedi.