Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’e Demet Akalın’dan ziyaret!

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzun yıllardır küs oldukları bilinen Demet Akalın'dan yürekleri dağlayan bir hamle geldi. Ece Erken'in avukat olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acı kaybı sonrası Ece Erken'in yanına ilk giden isim ise Demet Akalın oldu.
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yaşanan bu acı olayın ardından yıllardır küs olduğu bilinen Demet Akalın ve Ece Erken cephesinden bir haber geldi. Demet Akalın'ın bu acı haberi alır almaz Ece Erken'in yanına koştuğu belirtildi.
YILLARDIR SÜREN KÜSKÜNLÜK SON BULDU!
Olayı öğrenir öğrenmez Demet Akalın'ın sosyal medyadan da destek mesajı paylaştığı görüldü. Akalın, paylaşımında, "Ben çok üzgünüm… Başın sağ olsun. Diyecek bir şey bulamıyorum… Başın sağ olsun Ece Erken!" ifadelerini kullandı.
Bir süredir ünlü sunucu ile küs olan Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte, Ece Erken'in yaşadığı eve gitti.
Bircan Bali konuyla ilgili olarak yorumcu olduğu programda "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş" dedi.
ALİŞAN VE BUSE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ece Erken'in yakın dostlarından Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla başsağlığı dilediler.