Haberler Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'e Demet Akalın'dan ziyaret!

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzun yıllardır küs oldukları bilinen Demet Akalın'dan yürekleri dağlayan bir hamle geldi. Ece Erken'in avukat olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acı kaybı sonrası Ece Erken'in yanına ilk giden isim ise Demet Akalın oldu.