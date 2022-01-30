Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

"ARSA VE CADDE ALIYORUM"



Dijital dünya ile arasının oldukça iyi olduğunu dile getiren Yonca Lodi, "Bu ara Metaverse'e (kurgusal evren) bayağı ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... Toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ama bir gün gelecek buralar çok değerlenecek" dedi.