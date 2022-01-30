Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

Yonca Lodi ve Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda peş peşe sahneye çıktı.
Müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, güzel meslektaşı Yonca Lodi ile birlikte İstanbul Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ortaç, yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırğı Chloe Loughnan hakkında neler söyledi neler! İşte detaylar...
Yonca Lodi ve Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda peş peşe sahneye çıktı.
Sahne öncesinde basın mensuplarını kulislerinde ağırlayan Ortaç ve Lodi, verdikleri röportajlarla gündem değiştirecek açıklamalara imza attı.
"ARSA VE CADDE ALIYORUM"
Dijital dünya ile arasının oldukça iyi olduğunu dile getiren Yonca Lodi, "Bu ara Metaverse'e (kurgusal evren) bayağı ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... Toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ama bir gün gelecek buralar çok değerlenecek" dedi.
Yakın zamanda bir Metaverse konseri yapmak istediğini dile getiren şarkıcı, geleceğin dijital dünyada olduğunu vurgularken, yaz için de sürpriz iki single hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
Serdar Ortaç ise eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili yönetilmek istenen soruları "Bana ondan bahsetmeyin.
Bütün borçlarımı ödedim lanet olsun. 8 senelik kocasının evine haciz koyduran kadına o paralar nasıl yarayacaksa yarasın.
Bırakın yaram kanasın.'' ifadeleri ile kesen Serdar Ortaç Loughnan'ın adını bile duymak istemediğini dile getirdi.
Ortaç, daha önceki açıklamalarında, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" ifadelerini de kullanmıştı.