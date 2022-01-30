Serenay Sarıkaya’nın ’takıntılı hayran’ soruşturmasında yeni detaylar!

Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfun Demirtaş, geçtiğimiz gün Etiler'deki evine girdiği esnada oyuncunun şoförüne saldırmıştı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken kabusu yaşamıştı. Şimdilerde başrolü olduğu müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan güzel oyuncu, çalışmaları bittikten sonra Etiler'deki evine girerken takıntılı bir hayranının saldırısına uğramıştı. Oyuncuyu takip eden takıntılı hayranı Sarıkaya'nın içinde bulunduğu araca tekme atarak, küfürler savurmuştu. Soluğu karakolda alan güzel oyuncu, o kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan takıntılı saldırgan daha sonra mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Güzel oyuncuya kabusu yaşatan olayla ilgili soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfun Demirtaş, geçtiğimiz gün Etiler'deki evine girdiği esnada oyuncunun şoförüne saldırmıştı.
Bunun üzerine gözaltına alınan Demirtaş, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.
'BİZ RUH EŞİYİZ' DEMİŞ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarıkaya verdiği ifadede, "Yapım şirketine gelen bu şahıs personellere, 'Serenay Sarıkaya'yı çağırın.
Benim kıyafetlerimi giyiyor, biz ruh eşiyiz. İkimizin de aynı yerde beni var' şeklinde beyanlarda bulunarak tabir-i caizse bana baskında bulunmuştur.
Yapım şirketine, kuaföre ve sık gittiğim restoranlara gidip 'Serenay geldiğinde bana haber verin' şeklinde konuşmuştur" dedi.
Ünlü oyuncunun, "Canıma kast etmesi ve zarar vermesi endişesiyle iş hayatımın durmasına, dışarı dahi çıkamamama sebep olan şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dediği öğrenildi.