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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın 'takıntılı hayran' soruşturmasında yeni detaylar!

Serenay Sarıkaya'nın 'takıntılı hayran' soruşturmasında yeni detaylar!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken kabusu yaşamıştı. Şimdilerde başrolü olduğu müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan güzel oyuncu, çalışmaları bittikten sonra Etiler'deki evine girerken takıntılı bir hayranının saldırısına uğramıştı. Oyuncuyu takip eden takıntılı hayranı Sarıkaya'nın içinde bulunduğu araca tekme atarak, küfürler savurmuştu. Soluğu karakolda alan güzel oyuncu, o kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan takıntılı saldırgan daha sonra mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Güzel oyuncuya kabusu yaşatan olayla ilgili soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

30.01.2022, 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022, 10:16

Serenay Sarıkaya’nın ’takıntılı hayran’ soruşturmasında yeni detaylar!

Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfun Demirtaş, geçtiğimiz gün Etiler'deki evine girdiği esnada oyuncunun şoförüne saldırmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın ’takıntılı hayran’ soruşturmasında yeni detaylar!

Bunun üzerine gözaltına alınan Demirtaş, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Serenay Sarıkaya’nın ’takıntılı hayran’ soruşturmasında yeni detaylar!

'BİZ RUH EŞİYİZ' DEMİŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarıkaya verdiği ifadede, "Yapım şirketine gelen bu şahıs personellere, 'Serenay Sarıkaya'yı çağırın.

Serenay Sarıkaya’nın ’takıntılı hayran’ soruşturmasında yeni detaylar!

Benim kıyafetlerimi giyiyor, biz ruh eşiyiz. İkimizin de aynı yerde beni var' şeklinde beyanlarda bulunarak tabir-i caizse bana baskında bulunmuştur.

Serenay Sarıkaya’nın ’takıntılı hayran’ soruşturmasında yeni detaylar!

Yapım şirketine, kuaföre ve sık gittiğim restoranlara gidip 'Serenay geldiğinde bana haber verin' şeklinde konuşmuştur" dedi.

Serenay Sarıkaya’nın ’takıntılı hayran’ soruşturmasında yeni detaylar!

Ünlü oyuncunun, "Canıma kast etmesi ve zarar vermesi endişesiyle iş hayatımın durmasına, dışarı dahi çıkamamama sebep olan şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dediği öğrenildi.