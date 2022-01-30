Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın 'takıntılı hayran' soruşturmasında yeni detaylar!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evine girerken kabusu yaşamıştı. Şimdilerde başrolü olduğu müzikalin yeni sezonu için provalara başlayan güzel oyuncu, çalışmaları bittikten sonra Etiler'deki evine girerken takıntılı bir hayranının saldırısına uğramıştı. Oyuncuyu takip eden takıntılı hayranı Sarıkaya'nın içinde bulunduğu araca tekme atarak, küfürler savurmuştu. Soluğu karakolda alan güzel oyuncu, o kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan takıntılı saldırgan daha sonra mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Güzel oyuncuya kabusu yaşatan olayla ilgili soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...